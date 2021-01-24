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После обновления приложения WhatsApp для ОС Android исчезла возможность отправить снимок из Google Camera контактам этого интернет-мессенджера. В настоящий момент неизвестно, по какой причине пропала столь удобная для пользователей функция.

Фотографии, сделанные в приложении Camera, остаются в виде небольшого превью в углу экрана. Свайп по нему вверх открывает иконки программ, через которые можно поделиться снимком с друзьями. Ранее среди них была и иконка WhatsApp, однако после обновления мессенджера она бесследно исчезла. При этом в Google заявляют, что произошло это не по их инициативе.

Пользователи несколько озадачены столь странным решением WhatsApp. Подавляющее их большинство надеется на то, что исчезновение возможности делиться фотографиями – это просто недосмотр разработчиков, который в ближайшее время будет исправлен.

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