читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Нестероидные противовоспалительные препараты, которые пользуются популярностью у российских граждан, нежелательно использовать при коронавирусной инфекции, заявляют представители Медицинской школы Йельского университета. Они поясняют, что из-за этих лекарств иммунитет человека расслабляется и снижает активность борьбы с возбудителем Covid-19.

Эксперты рассказали, что НПВП частично блокируют ферменты ЦОГ-1 и ЦОГ-2, которые являются посредниками в производстве организмом простагландинов. Из-за этого иммунная система не так активно реагирует на вторжение вируса. Кроме того, он значительно быстрее распространяется по клеткам.

Ученые путем экспериментов на грызунах выявили, что мелоксикам и Ибупрофен, которые пользуются наибольшим спросом, на распространение коронавируса не влияют вообще. В то же время они снизили эффективность иммунного ответа на Covid, а также уменьшили выработку цитокинов, которые борются с воспалительным процессом.

По словам ученых, применять эти лекарства на ранних стадиях заболевания ни в коем случае нельзя, однако при тяжелом течении коронавирусной инфекции они могут оказаться полезными, так как помогают «успокоить» так называемый цитокиновый шторм.

Вам может понравиться

Россиянкам рекомендуют не беременеть в течение полугода после вакцинации от коронавируса

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева порекомендовала женщинам не беременеть в течение полугода после вакцинации.…

Врач пояснил, какая мутация коронавируса станет самой опасной для человечества

Самой опасной мутацией коронавируса станет та, которая придаст ему устойчивость к иммунитету…

Найдены различия в смертности от коронавируса у представителей разных рас

Исследователи из Британии определили, что у представителей различных этнических групп коронавирус протекает…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 января – небольшой дождь, до 3 °C | город Мытищи: погода, 25 января – переменная облачность, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 января – облачно с прояснениями, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 января – переменная облачность, до -14 °C | Королев: погода, 25 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 25 января – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 25 января – переменная облачность, до 7 °C |