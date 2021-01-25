Нестероидные противовоспалительные препараты, которые пользуются популярностью у российских граждан, нежелательно использовать при коронавирусной инфекции, заявляют представители Медицинской школы Йельского университета. Они поясняют, что из-за этих лекарств иммунитет человека расслабляется и снижает активность борьбы с возбудителем Covid-19.

Эксперты рассказали, что НПВП частично блокируют ферменты ЦОГ-1 и ЦОГ-2, которые являются посредниками в производстве организмом простагландинов. Из-за этого иммунная система не так активно реагирует на вторжение вируса. Кроме того, он значительно быстрее распространяется по клеткам.

Ученые путем экспериментов на грызунах выявили, что мелоксикам и Ибупрофен, которые пользуются наибольшим спросом, на распространение коронавируса не влияют вообще. В то же время они снизили эффективность иммунного ответа на Covid, а также уменьшили выработку цитокинов, которые борются с воспалительным процессом.

По словам ученых, применять эти лекарства на ранних стадиях заболевания ни в коем случае нельзя, однако при тяжелом течении коронавирусной инфекции они могут оказаться полезными, так как помогают «успокоить» так называемый цитокиновый шторм.