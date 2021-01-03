Мультивселенная с множеством параллельных миров существует, уверен американский физик-теоретик Митио Каку. Он также приводит косвенные доказательства, объясняющие его уверенность.

Так, арктическая исследовательская миссия в 2014 году получила непонятные космические сигналы. Используя детектор ANITA, ее представители сумели идентифицировать нейтрино-высокоэнергетические частицы, объединенные в интенсивные потоки. Они обладают уникальной способностью проходить сквозь любые материальные тела, оставаясь при этом абсолютно целыми и не поврежденными.

Сейчас Каку с группой ученых продолжает исследования. Для этой цели используется телескоп IceCube, который позволяет отмечать все странные явления, указывающие на наличие параллельной Вселенной, а также изучать темную материю.

По мнению физика, в мультивселенной наша планета может выглядеть совсем по другому. Так, получаемая «параллельной» Землей солнечная энергия активирует процесс создания разумной жизни, а Луна вообще оказывается ненужной.