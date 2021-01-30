В 2020 году Microsoft усовершенствовала функцию Windows 10 «Ваш телефон», благодаря чему пользователи получили возможность запускать на ПК приложения со своего смартфона под управлением OS Android. Сейчас эта опция получила дальнейшее развитие.

Теперь имеется возможность использовать на компьютере сразу несколько приложений из Google Play, однако она предусмотрена только для владельцев нескольких моделей смартфонов от производителя Samsung. Остальным придется немного подождать – Microsoft обещает исправить ситуацию и увеличить количество девайсов, которые будут совместимы с функцией «Ваш телефон».

Напомним, что разработчик давно пытается обеспечить возможность запуска Android-приложений в операционной системе Windows 10. Существует даже специальный проект под названием Project Latte, который предполагает, что создатели программного обеспечения смогут с легкостью переносить в магазин Windows свои программы из Google Play практически без изменений.

Известно, что такая возможность появится не раньше запуска проекта Windows Subsystem for Linux, который, к сожалению, пока готов лишь частично.