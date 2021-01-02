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Камеры видеонаблюдения помогли зеленоградской полиции раскрыть убийство 20-летнего студента РТУ. Мужчина, который подозревается в сообщении этого преступления, уже задержан правоохранительными органами.

Инцидент произошел 30 декабря. В полицию позвонили и сообщили о потасовке рядом с одним из жилых домов Зеленограда. Выехав на место, правоохранители нашли студента с ножевым ранением, который был без сознания. Несмотря на то, что пострадавшему была оказана необходимая врачебная помощь, он все же скончался в больнице.

Камеры видеонаблюдения навели правоохранителей на след рецидивиста, который нигде не работал. Находясь в состоянии опьянения, он напал на парня, который мирно стоял рядом со своим подъездом, и ударил его ножом. После этого преступник попытался скрыться, однако вскоре был задержан полицейскими.

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