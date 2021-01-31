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Неподалеку от пересечения Тверской и Большой Бронной улиц мужчина попытался совершить акт самосожжения, сообщает пресс-служба московского УМВД. Гражданину помешал представитель правоохранительных органов, который своевременно заметил, что тот собирается делать.

Мужчина уже успел поджечь себя, но полицейский не растерялся и предотвратил трагедию. Для этой цели ему пришлось использовать подручные средства и даже собственную форму. Кроме того, правоохранителю помогли случайные прохожие, оказавшиеся на месте происшествия. На то, чтобы погасить пламя, потребовалось всего несколько секунд.

Мужчину, пытавшегося сжечь себя заживо, отправили в больницу на приехавшей на вызов «Скорой помощи». По предварительным данным, он решился на столь страшный шаг из-за «личных имущественных отношений». Однако обстоятельства инцидента еще предстоит расследовать.

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