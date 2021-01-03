Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский политолог Стивен Уолт уверен, что везение, которое сопровождало Соединенные Штаты в течение многих последних лет, заканчивается. Появилось много факторов, способных покончить с лидерством США в мире, причем их влияние только усиливается.

Эксперт упомянул коронавирусную инфекцию, которая принесла Америке больше смертей, чем все вместе взятые мировые войны. Также на пятки США наступает Китай, который в очередной раз продемонстрировал беспрецедентный рост экономики. Причем ему не мешают даже те проблемы, которые США пытались создать разрывом отношений с Поднебесной во многих сферах.

Кроме того, одним из факторов, подрывающих лидерство Соединенных Штатов, эксперт считает устаревшую политику, используемую правительством. Также он отмечает, что в США давно пора поменять систему проведения выборов, которая допускает массовые фальсификации и сомнения в точности результатов.

Вам может понравиться

Иранскую базу в Сирии начали охранять российские средства ПВО

В пригороде Дейр-эз-Зора, где располагается иранская авиабаза, появились российские радары «Каста-2Е2». Эти…

Россия разработала лазерный комплекс для уничтожения беспилотников “Байрактар”

Российская лазерная система «Адвент» — это реальная угроза для турецких беспилотных аппаратов…

ВКС РФ наносит удары по позициям террористов в Сирии после нападения в Дейр-эз-Зоре

За минувшие сутки российские ВКС нанесли более 60 ударов по боевикам ИГ…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 января – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 3 января – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 января – переменная облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 января – пасмурно, до -11 °C | Королев: погода, 3 января – переменная облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 3 января – облачно с прояснениями, до -2 °C | Армавир: погода, 3 января – ясно, до 10 °C |