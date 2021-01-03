Американский политолог Стивен Уолт уверен, что везение, которое сопровождало Соединенные Штаты в течение многих последних лет, заканчивается. Появилось много факторов, способных покончить с лидерством США в мире, причем их влияние только усиливается.

Эксперт упомянул коронавирусную инфекцию, которая принесла Америке больше смертей, чем все вместе взятые мировые войны. Также на пятки США наступает Китай, который в очередной раз продемонстрировал беспрецедентный рост экономики. Причем ему не мешают даже те проблемы, которые США пытались создать разрывом отношений с Поднебесной во многих сферах.

Кроме того, одним из факторов, подрывающих лидерство Соединенных Штатов, эксперт считает устаревшую политику, используемую правительством. Также он отмечает, что в США давно пора поменять систему проведения выборов, которая допускает массовые фальсификации и сомнения в точности результатов.