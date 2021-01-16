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Температура воздуха в восточной части Ленинградской области в воскресенье опустится до -26 градусов, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В ночь на 17 января в отдельных районах также ожидаются небольшие снегопады.

На западе области морозы столь сильных морозов ждать не стоит, но в отдельных районах температура воздуха все же достигнет 20 градусов ниже нуля. Ветер по всей территории региона западный и северо-западный. Его скорость составит от 3 до 7 метров в секунду.

В воскресенье днем температура поднимется до -5-10 градусов. На востоке ожидаются 15-градусные морозы. Ветер сменит направление на юго-запад и будет дуть со скоростью до 7-8 м/с

Региональное управление МЧС предупреждает водителей о гололедице на дорогах и призывает соблюдать все правила дорожного движения во избежание дорожно-транспортных происшествий.

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