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Химики из Перми создали экологически чистое удобрение, способное заметно увеличить урожайность. Они уже получили соответствующий патент.

В качестве сырья исследователи решили использовать сточные воды, содержащие в себе фосфат-ион и аммонийный азот. Данные вещества способны нанести серьезный ущерб экологии, однако при определенной переработке их можно превратить в основу для эффективного удобрения. Отмечается, что после того как им были обработаны томаты, прирост массы овощей увеличился почти до 432 процентов.

Главным достоинством нового вещества является тот факт, что он практически не растворяется, поэтому не исчезает в грунте после дождя или полива. В результате удобрение оказывает положительное влияние на растения на протяжении всего периода роста. В настоящее время специалисты работают над установкой, которая даст им возможность получать струвит на постоянной основе.

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