Эксперты в области транспорта рассказали о 4-х ошибках автомобилистов, приводящих к быстрой поломке «автомата».

Специалисты отмечают, что автоматическая коробка передач «не переносит» продолжительную буксировку. Машину можно буксировать на расстояние не более чем 50 километров, причем скорость движения не должна превышать значение в 50 км/ч. Следует также обязательно прогревать автомобиль, прежде чем начинать движение, так как у жидкости ATF меняются свойства и увеличивается вязкость при низкой температуре.

Согласно словам экспертов, не стоит часто переключаться на нейтральную передачу. В случае буксования авто на бездорожье не следует пытаться вызволить его с помощью «раскачки», так как это приведет к поломке фрикционов и зубчатых колес АКП.