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Команда биологов и врачей из США выяснила, что экстракт полыни может снизить скорость образования новых коронавирусных частиц в клетках легких.

Памела Уэзерс, руководитель исследовательской команды, отметила, что они провели эксперимент, в рамках которого изучили воздействие отвара указанного растения на культуры легочных клеток, зараженных COVID-19. В результате оказалось, что все использованные сорта полыни способны замедлить или полностью подавить формирование новых вирусных частиц.

Ученым также удалось развеять гипотезу, согласно которой полынь эффективно воздействует на инфекцию благодаря наличию в ней артемизинина, являющегося сильным противомалярийным веществом. Более того, отвары, содержавшие в себе меньший объем этого средства, лучше действовали на клетки.

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