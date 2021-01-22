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С помощью специальных клеток времени и места, находящихся в головном мозге, люди способны хорошо ориентироваться в незнакомых им местах.

Команда исследователей из США опубликовала научную работу, в которой рассказывается о новых свойствах памяти. Специалисты уверены, что полученные ими результаты в будущем можно будет использовать для лечения заболеваний, приводящих к потере памяти. Оказалось, что в запоминании различных вещей большую роль играют «клетки времени», помогающие мозгу «записывать» действия в нужном порядке.

Ученые отмечают, что данные клетки способствуют увеличению интенсивности работы мозга при повышении частоты новых событий. Они также имеют тесную связь с «клетками места», фиксирующими локации, в которые происходили те или иные действия. Все эти элементы крайне важны для встроенной в организм «GPS-системы».

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