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Актриса Оксана Акиньшина в интервью изданию «Известия» высказалась о феминизме.

Как заявила Оксана, она не видит смысла в том, чтобы бороться за равные зарплаты, так как вне зависимости от гендерной принадлежности хороший специалист будет оценен по достоинству. Также актриса указала, что борьба за равноправие является заведомо проигрышной, так как мужчины и женщины слишком разные.

Кроме того, Акиньшина считает, что если женщина будет назначена на главный пост, то она тут же начнёт уничтожать других женщин вокруг себя, и на этом её феминизм закончится.

В итоге актриса назвала феминизм проблемой некрасивых женщин, и отметила, что её безразличны идеи этого движения. Она призвала женщин оставить в покое мужчин и позволить им тоже быть счастливыми. Также она выразила уверенность в том, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина.

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