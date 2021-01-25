Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа исследователей из США выяснила, что холестерин является «сообщником» коронавируса, способным помочь болезни проникнуть в клетки организма.

Согласно словам специалистов, холестерин представляет собой важную часть мембран, окружающих клетки, поэтому ряд вирусов, включая COVID-19, используют его, чтобы быстрее проникнуть в организм и заразить носителя. Поэтому люди, страдающие от повышенного содержания холестерина в крови, находятся в группе риска.

Ученые смогли также раскрыть причину того, почему у пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией и употреблявших лекарство по уменьшению уровня холестерина, болезнь протекала в более легкой форме. К тому же они быстрее шли на поправку.

Вам может понравиться

Ученые обнаружили, что организм «помнит» коронавирус

Группа исследователей из США смогла определить, что человеческий организм может запомнить перенесенные…

Найдены различия в смертности от коронавируса у представителей разных рас

Исследователи из Британии определили, что у представителей различных этнических групп коронавирус протекает…

В Дубне выпустили первую партию сверхтяжелых ядер московия

В городе Дубна физики ОИЯИ провели эксперименты по синтезу сверхтяжелых ядер московия,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 января – небольшой дождь, до 3 °C | город Мытищи: погода, 25 января – переменная облачность, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 января – облачно с прояснениями, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 января – переменная облачность, до -14 °C | Королев: погода, 25 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 25 января – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 25 января – переменная облачность, до 7 °C |