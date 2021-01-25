Группа исследователей из США выяснила, что холестерин является «сообщником» коронавируса, способным помочь болезни проникнуть в клетки организма.

Согласно словам специалистов, холестерин представляет собой важную часть мембран, окружающих клетки, поэтому ряд вирусов, включая COVID-19, используют его, чтобы быстрее проникнуть в организм и заразить носителя. Поэтому люди, страдающие от повышенного содержания холестерина в крови, находятся в группе риска.

Ученые смогли также раскрыть причину того, почему у пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией и употреблявших лекарство по уменьшению уровня холестерина, болезнь протекала в более легкой форме. К тому же они быстрее шли на поправку.