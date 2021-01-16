У пациентов, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, из-за ослабленного иммунитета иногда развивается вторичная инфекция с воспалительным процессом. Ученые создали специальный ДНК-тест, который позволяет отличить одно заболевание от другого.

Он предназначен для проведения экспресс-исследования, которое обнаруживает в организме человека ДНК сразу нескольких возбудителей болезней. Это дает возможность поставить точный диагноз и правильно назначить лечение.

Сообщается, что тест базируется на механизме, который запускает целый ряд полиразмерных цепных реакций. Из-за них в пробах моментально увеличивается количество бактерий, которые легко обнаруживаются даже самыми простыми методами.

Ученые заявляют, что разработанный ними тест дает возможность быстро понять, что человек болен не только Covid, но и страдает от вторичной пневмонии или любой другой инфекции.