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Специалисты портала Sammobile указали на недочёт конструкции у смартфонов Samsung Galaxy S21.

Как сообщается, слот для SIM-карты находится слишком близко к микрофону. При этом SIM-карта извлекается стандартным способом – при помощи «скрепки». Таким образом, пользователь случайно может ткнуть скрепкой не в слот симки, а микрофон, и повредить его.

Отмечается, что в инструкции смартфона наглядно продемонстрирована, как именно следует извлекать симку. Однако визуально отверстия практически неотличимы, а инструкции пользователи обычно быстро теряют. В итоге вероятность того, что кто-то всё же ошибётся отверстием и повредит микрофон, достаточно высока. Впрочем, небольшим утешением может послужить то, что у этого флагмана эксперты признали высокую ремонтропригодность.

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