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Автоэксперт Герно Крампер из немецкого издания Stern назвал Lada Niva отличным внедорожником, выделяющимся среди прочих машин малой стоимостью и высокой надежностью.

Согласно словам специалиста, когда речь заходит о тяжелой работе в горной или лесистой местности, российский автомобиль тут же выделяется среди своих конкурентов. Все благодаря его повышенным прочностным характеристикам и сравнительно низкому ценнику. Он надеется, что новое поколение модели сохранит все свои преимущества.

Крампер также сравнил новую «Ниву» с предыдущим концептом 4х4 Vision, показанным около двух лет назад, отметив, что новинка сохранила круглые фары, но получила более квадратную форму. Эксперт добавил, что обновленная версия может также похвастаться высоким дорожным просветом.

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