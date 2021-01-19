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Корпорация Samsung начала распространение оболочки One UI 3.0.

Как отмечается, обновление предназначено для линейки Samsung Galaxy S10. Указывается, что обновление для глобальной версии смартфона построено на основе Android 11, имеет номер версии G973FXXU9ETLJ, размер – около двух гигабайт. В прошивку включены все улучшения One UI 3.0, к примеру, новый интерфейс пользователя и улучшенная панель быстрого доступа.

Кроме того, в прошивке имеются новшества, имеющиеся в Android 11, а также исправления безопасности от декабря 2020 года.

Также аналогичное обновление было предоставлено и для смартфона Galaxy Z Fold2. Тестирование оболочки для этой модели проводились с осени прошлого года, и теперь для смартфонов готова стабильная прошивка.

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