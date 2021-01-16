В американском издании jalopnik.com положительно оценили внешний вид новой Lada Niva, отметив, что она могла стать примером для дизайнеров нового внедорожника Hummer.

Согласно словам экспертов, «Нива» является одной из наиболее великих советских моделей авто. Французский автопроизводитель Renault может дать ей новую жизнь, превратив в безопасный и современный внедорожный автомобиль. Авторы материалы надеются, что новинка, как и оригинал, тоже сможет прожить на рынке несколько десятилетий.

Ранее состоялась демонстрация новой версии российского внедорожника на видео. У нее была значительно изменена внешность. К примеру, она получила оригинальные передние фары со светодиодными секциями в форме буквы «L».