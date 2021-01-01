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Экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заявила, что политика бывшего президента Михаила Саакашвили способствовала созданию своеобразного антироссийского тренда в стране. Однако сейчас обиды на РФ часто оказываются за гранью здравого смысла.

Бурджанадзе считает, что все проблемы, которые возникли в отношениях с Россией, необходимо разрешать путем переговоров. Однако из-за сложившихся ранее стереотипов это логичное решение считается в Грузии чуть ли не предательством интересов государства. По словам политика, именно так выставляли любые попытки переговоров с РФ Саакашвили и его команда, которая стремилась дискредитировать Бурджанадзе.

Напомним, что ранее тоже самое говорила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она утверждала, что без политического диалога с РФ невозможно решить проблемы с Северной Осетией и Абхазией. Чтобы навсегда забыть об этих проблемах, по мнению главы государства, необходимо понять, что общение с Москвой – это важно.

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