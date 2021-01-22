Германию ничто не заставит отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2», пишет журналист немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер. Он отмечает, что единственной выигрышной стороной при этом оказывается Россия.

Журналист вспомнил выступление спикера фракции СДПГ Берндта Вестфаля, который назвал «Северный поток-2» европейским проектом. Он также обвинил США в попытке заставить Европу покупать свой газ по баснословным ценам и заявил, что Америка не может определять политику Берлина и Брюсселя.

Происходило это еще до того, как европарламент призвал остановить строительство и несколько развеял предположения о «европейском» проекте. Сейчас его можно называть «немецким», так как кроме Берлина его уже никто не поддерживает.

Эксперт пишет о том, что для запуска газопровода Германия намерена перессориться со всей Европой. Кроме того, она сделает невозможность восстановление отношений с Соединенными Штатами, так как новый президент Джо Байден входит в число противников проекта. Единственный, кто выигрывает, по мнению журналиста – это российский президент Владимир Путин. Он может быть доволен, так как даже недостроенный «Северный поток-2» посеял раздор и в Евросоюзе, и в трансатлантическом сотрудничестве. И при этом он продолжает строиться, несмотря на яд и санкции.