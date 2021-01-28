Россия строит для беспилотников «Посейдон» специальные морские базы и подводные лодки, что указывает на важность этого вида вооружения, считают эксперты немецкого издания Stern. Это не удивительно, так как еще два года назад президент РФ Владимир Путин называл эту «торпеду судного дня» «чудо-оружием».

Немецкий эксперт Гернот Крампер поясняет, что «Посейдон» — это торпеда, в длину имеющая 24 метра. Она оснащена миниатюрным ядерным реактором, благодаря которому дальность действия беспилотника ничем не ограничивается. При этом он перемещается настолько тихо, что ни один радар не способен обнаружить его в морских глубинах.

По мнению автора публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», главным преимуществом беспилотника является невозможность защититься от него существующими видами вооружений. Эксперт отмечает, что России недешево обойдется строительство подлодок и баз для «Посейдона», однако разработка и создание оружия для его сдерживания выльется для потенциального противника в еще большие финансовые затраты.

Базы для подводного БПЛА будут рассчитаны на 30 таких торпед конца света. Кроме того, по 6-8 беспилотных аппаратов Россия установит на каждую из четырех субмарин. Такого запаса вполне достаточно, чтобы в случае ядерной агрессии против РФ нанести ответный удар и полностью стереть с лица земли Соединенные Штаты.