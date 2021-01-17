Ученые Тюбингенского университета выяснили, как именно коронавирус распространяется по клеткам человеческого организма. Оказалось, что все дело в ферменте, без которого возбудитель Covid-19 окажется заблокированным.

Чтобы подтвердить свою версию, ученые создали компьютерную модель, имитирующую распространение коронавируса по дыхательным путям. Оказалось, что он попадает в структуру одной из клеток, которая через некоторое время начинает выделять неизвестное вещество. Именно благодаря ему возбудитель Covid встраивается в клетку и с нее начинает двигаться далее.

Ученым удалось выяснить, что за вещество оказывает «помощь» коронавирусу. Оказалось, что это фермент гуанилаткиназа 1. Для эксперимента специалисты на некоторое время удалили его из зараженного коронавирусной инфекцией организма, что привело к резкому падению активности патогена.

Сейчас ученые проводят исследования, направленные на создание препарата, удаляющие фермент GK1. Вполне вероятно, что совсем скоро будет найден эффективный способ лечения коронавирусной инфекции.