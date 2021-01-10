Неправильные действия во время «прикуривания» авто способны стать причиной не только выхода из строя ряда систем машины, но и ее взрыва.

Многие автомобилисты во время «оживления» аккумуляторной батареи допускают опасную ошибку, пытаясь вначале присоединить к нему минусовой провод. Дело в том, что если во время данного процесса нечаянно коснуться плюсовым проводом металла, к примеру, части мотора или капота, то клеммы заискрятся.

В результате может начаться пожар или случится взрыв, так как у некоторых АКБ под крышкой нередко накапливается газ, а в отсеке силового агрегата имеется слой масел. Поэтому в ходе «прикуривания» следует вначале подсоединить плюсовой провод донорского аккумулятора к клемме батареи. Минусовой тем временем необходимо прикрепить к кузову или неокрашенной области мотора прикуриваемого транспортного средства.