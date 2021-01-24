Исследователи из Британии определили, что у представителей различных этнических групп коронавирус протекает в разной форме.

Специалисты провели анализ данных более 1,7 тысячи зараженных, возраст которых превышал 16 лет. Среди них было 538 выходцев из Азии, 340 чернокожих и 707 белых людей. Через 30 дней скончались 511 человек, то есть почти 29% от общего числа испытуемых. Оказалось, что пациенты, относящиеся к этническим меньшинствам, были моложе остальных заболевших и в полтора раза чаще нуждались в подключении к аппаратам ИВЛ.

Отмечается, что риск смерти у азиатов и темнокожих пациентов оказался в 1,49 и 1,3 раза выше, чем у белых инфицированных, имевших такой же возраст. Данное исследование демонстрирует разное влияние COVID-19 на людей в зависимости от их расы. Однако оно было проведено лишь в одном британском регионе, в котором коронавирусная инфекция сильнее воздействовала на население.