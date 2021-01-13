Ученые из Принстонского университета обнаружили доказательство существования еще одной элементарной частицы, которая ранее не была известна науке. Наши ее в изоляторе, которые периодически начинает проявлять характеристики проводника.

Практически все существующие материалы можно разбить по электрической проводимости на три группы – проводники, полупроводники и изоляторы. Представители каждой из категорий совершенно по-разному проводят ток, что обуславливается особенностями их структуры.

К примеру, в изоляторах наблюдается высокое сопротивление, из-за чего электроны в них перемещаться не могут. В проводниках, напротив, они передвигаются довольно свободно. При значительном снижении температуры в них также возникают так называемые квантовые осцилляции, которых ранее никогда не возникало в изоляторах.

Но исследование ученых показывает, что иногда такое явление все же возникает и в изолирующих материалах. Они использовали дителлурид вольфрама, который может становиться проводником или изолятором в зависимости от своей формы. Так, в трехмерной он обеспечивает нормальное перемещение электронов, а в двухмерной – задерживает их.

В ходе исследований ученые внезапно обнаружили квантовые осцилляции именно в двухмерной форме материала, которая является изолятором. Они предположили, что дело здесь совсем не в электронах, а в совершенно новых частицах, которые относятся к нейтральным фермионам.