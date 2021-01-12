Гонконгские исследователи выяснили, что тяжесть течения коронавирусной инфекции и ответная реакция иммунитета на нее зависит от типа и объема кишечных бактерий.

После изучения данных более 100 зараженных и 78 человек, не имевших коронавируса, специалисты выяснили, что у них значительно отличается состав микробиома кишечника. Причем на это никак не повлияло употребление антибиотиков в рамках лечения. Оказалось, что инфицированные имели большее количество бактерий вида Ruminococcus torques и gnavus, а также Bacteroides dorei.

Однако при этом у больных было меньше бактерий, оказывающих значительное влияние н иммунитет. К тому же их объем оставался незначительным даже спустя месяц после выздоровления от COVID-19. При этом наименьшее значение наблюдалось у людей с тяжелой формой болезни. Поэтому ученые считают, что необходимо поддерживать количество полезных бактерий в кишечнике для смягчения симптомов заболевания.