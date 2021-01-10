В середине 60-х годов прошлого столетия Соединенные Штаты разработали беспилотный аппарат, который должен был шпионить за СССР, но провалил свою миссию. Историю о БПЛА D-21 вспомнили военные эксперты издания The National Interest.

Они рассказали, что компания Lockheed Skunk Works разработала беспилотный аппарат, который должен был стартовать с хвоста самолета разведчика SR-71, фотографировать местность, а затем в автоматическом режиме сбрасывать использованную пленку транспортнику C-130.

Первый же полет беспилотника завершился забавным курьезом. Американцы испытывали «чудо техники», которое пересекло Китай, но внезапно «сошло с ума». БПЛА должен быть вернуться обратно, однако он продолжал лететь уже по советской территории. И неподалеку от космодрома Байконур просто упало на землю, так как запас топлива исчерпался.

Советским конструкторам, которые еще никогда не работали над столь малыми авиационными формами, подарок пришелся по душе. Вполне вероятно, что именно он помог построить первый советский беспилотник «Ворон» буквально через два года. Впрочем, БПЛА тогда не прижились как в СССР, так и на Западе – после появления спутников-шпионов они просто оказались не нужны.