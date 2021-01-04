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Водителей, которые используют электрические рамки для госномеров с целью скрыть их от видеокамер на дорогах, будут лишаться прав на срок до трех месяцев. Альтернативным наказанием за это грубое нарушение ПДД является штраф в размере 5 000 рублей.

Подобные рамки стали широко распространяться в последние годы. Все дело в том, что они дают водителю возможность «спрятать» номер. Для этого достаточно нажать на кнопку в салоне, которая запустит в действие соответствующий механизм.

Инспекторы ГИБДД перечислили статьи, которые применяются в случае выявления электрорамки. Во-первых, это ст. 12.2, которая предусматривает наказание за езду без госномера либо с применением средств, не позволяющих его прочитать. Во-вторых, ст. 12.5 – она предполагает штраф за вождение авто с неисправностями или при наличии условий, при котором его использование запрещено.

Сотрудники ДПС также предупреждают водителей, что штрафы или лишение прав будут применяться и в том случае, если рамка-перевертыш не применялась. Одного ее наличия достаточно для того, чтобы получить наказание за нарушение правил.

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