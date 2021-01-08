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Озоновая дыра над Антарктикой, которая осенью превратилась в самую глубокую и большую из всех, ранее известных ученым, закрылась только в декабре прошлого года. Клэр Нюллис, представляющая Всемирную метеорологическую организацию, заявляет, что произошло это гораздо позже, чем должно было произойти.

ВМО, которая входит в структуру ООН, ранее сообщала, что озоновая дыра стремительно разрасталась с конца лета. Самые большие размеры в 24 миллиона квадратных метров она получила 20 сентября. Сообщается, что такой рост, которого не наблюдалось уже 4 десятилетия, вызван сильным снижением температуры в стратосфере планеты.

По словам представителей организации, та же озоновая дыра в 2019 году закрылась гораздо быстрее, однако тогда она имела гораздо меньшие размеры.

Стоит напомнить, что именно озоновый слой обеспечивает защиту поверхности Земли от УФ-излучения. Он располагается в 10-40 километрах над планетой. Его разрушение спровоцирует катастрофические последствия вплоть до гибели всего живого.

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