Украинский миномет «Молот» в настоящий момент передается на вооружение ВСУ предприятием-производителем «Маяк». Сообщается, что М-120-15 вернется в войска на протяжении 2021 года. Также изготовитель рассказал об изменениях, внесенных в конструкцию оружия в ходе модернизации.

Государственные испытания «Молота» были завершены еще в ноябре прошлого года. Сообщается, что теперь миномет полностью отвечает заявленным характеристикам. Его механизм несколько изменили, внедрив туда бронзовые компоненты. Они призваны исключить отказы оружия в неблагоприятных погодных условиях, а также свести к минимуму коррозию отдельных деталей.

Кроме того, опорная плита теперь выполнена из более легкого материала, который упрощает перемещение миномета и позволяет использовать его на твердых поверхностях. Также был улучшен механизм, который должен предотвращать повторное заряжание «Молота» до совершения выстрела.