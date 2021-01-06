Украинский отчет о поступлении в войска новой авиационной техники за 2020 год не содержал ни единого нового самолета. В нем перечисляются лишь штурмовики, истребители да транспортники, которые прошли модернизацию в вернулись на вооружение украинских ВВС.

Боевых самолетов в этом перечне очень мало – к четырем МиГ-29 добавились штурмовик Су-25, истребитель Су-27 УБ, который прошел углубленную модернизацию, и разведывательное воздушное судно Су-24МР. Кроме того, в список внесены учебно-тренировочные самолеты L-39М1.

Также в авиационном парке Украины прибыло за счет четырех вертолетов Ми-8-МТВ-1, девяти транспортных Ан-24, Ан-30, Ан-26 и Ил-76МД.

Украина планирует перевооружить ВВС к 2035 году, однако сейчас ее бюджет не позволяет приобрести какие-либо современные самолеты производства США либо Европы.