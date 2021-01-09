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Знак, который будет предупреждать российских водителей о том, что их снимают, появится на дорогах уже с 1 марта наступившего года. Он сменит таблички, к которым уже привыкли автолюбители и будет размещаться не вместе с другими знаками, а отдельно от них.

Сейчас известно, что основными местами для знака «Фотовидеофиксация» станут трассы вне населенных пунктов. Он будет устанавливаться на расстоянии от 300 до 500 метров от того участка, на котором планируется вести съемку. Кроме того, знаки появятся еще и на въезде в города и поселки.

Сообщается, что этот знак, в отличие от ранее используемой таблички, будет устанавливаться отдельно от остальных. Лишь в некоторых случаях его намереваются совмещать с информационными знаками, указывающими расстояние до какого-либо объекта или населенного пункта, а также до опасного участка трассы.

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