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В Минтрансе Подмосковья сообщили, что в 38 городских округах региона было размещено свыше трехсот «лежачих полицейских» с целью снизить количество дорожных аварий и увеличить безопасность на дорогах.

Алексей Гержик, глава ведомства, отметил, что укладку искусственных дорожных неровностей можно осуществлять даже в зимний период времени. Он добавил, что они появились на 180 дорогах Московской области. В основном их установили в местах большого скопления людей, к примеру, на прямых участках дорог неподалеку от школ и детсадов.

Больше всего «лежачих полицейских» появилось в Коломне – их установили в 23 местах. Все искусственные неровности оснащены светоотражающими элементами, поэтому их легко заметить издалека даже в ночное время суток. Они обладают высокой прочностью и устойчивостью.

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