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Американская авиабаза в городе Кымпия-Турзий в Румынии пополнилась новыми беспилотными аппаратами MQ-9 Reaper («Жнец»). Этот БПЛА способен подниматься на высоту до 13 километров и развивать скорость до 400 километров в час за счет турбовинтовых двигателей. Кроме того, он может оставаться в воздухе около суток.

Командование ВС НАТО в Европе заявляет, что беспилотные аппараты переброшены в Румынию на «некоторое время», причем неизвестно, на какое именно. Они будут выполнять разведывательные функции – собирать и передавать данные в рамках натовских операций.

Помимо беспилотников, на авиабазу в Румынию также переброшено 90 военнослужащих личного состава армии США. Американский генерал Джеффри Харригиан, который командует ВВС на территории Европы и Африки, пояснил, что перевод ударно-разведывательных БПЛА в Румынию позволяет союзникам Соединенных Штатов обрести надежду на лучшее, а также демонстрирует вероятному противнику, что на какие-либо угрозы с его стороны будет дан ответ.

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