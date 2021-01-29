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Специалисты МВД подкорректировали законодательный проект, который разрешает сотрудникам ГИБДД забирать у автовладельцев свидетельства о регистрации машины в случае наличие у нее неисправностей.

Согласно новым правилам, они будут вступать в силу сразу после нахождения технических неполадок у транспорта. В результате инспекторы смогут тут же приостановить действие диагностической карты неисправного автомобиля и отправлять его владельца на внеочередной техосмотр любое количество раз.

Вначале в ведомстве планировали ввести соответствующий запрет только при использовании транспортного средства со сломанной тормозной системой, неисправным рулевым управлением или неработающими фарами в темное время суток. Однако подобные ограничения уже присутствовали в КоАП и ПДД.

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