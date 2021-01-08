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В пожаре на улице Космонавтов в Энгельсе сгорели двое мужчин. Однако правоохранительные органы после проведения экспертиз заявили, что оба были убиты. Сейчас назначено расследование уголовного дела по факту этого преступления.

Полицейские также установили личности погибших. 59-летний владелец квартиры погиб после сочетанной травмы, а его приятель, которому исполнилось 56 лет – от ножевого ранения в грудь, из-за которого было повреждено легкое. Следов пребывания в квартире других лиц не обнаружено, так как огонь уничтожил все улики.

В настоящий момент уже проводится следствие, направленное на то, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Правоохранители опрашивают соседей и очевидцев пожара и проводят необходимые процессуальные действия.

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