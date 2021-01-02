Сообщения о подаче заявки на регистрацию российской вакцины «Спутник V» на Украине – это недостоверная информация, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Он также отметил, что украинский Минздрав будет регистрировать исключительно те препараты, которые пройдут весь цикл необходимых испытаний.

По словам Ляшко, «Спутник V» не завершил третью фазу тестирования, поэтому эта вакцина не может использоваться на территории Украины. Чиновник отметил, что сегодня уже имеется ряд препаратов, разрешенных к использованию и зарегистрированных в государствах «со строгой нормативной политикой». Именно эти вакцины будут регистрироваться и на Украине.

Напомним, что заявление о подаче заявки на регистрацию «Спутника V» сделал глава партии ОПЗЖ Виктор Медведчук. Он привел результаты испытаний, согласно которым препарат продемонстрировал 95-процентную эффективность, а также заявил, что руководство страны не имеет права отказывать гражданам в защите от коронавирусной инфекции.