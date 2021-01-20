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В российском Минпромторге предложили в текущем году повысить ставку утилизационного сбора на легковые авто и грузовые машины на 25 процентов.

В размещенном законопроекте отмечается, что базовая ставка для легковушек должна возрасти до 25 000 рублей, а для грузовых автомобилей – до 187 500 рублей. До этого утилизационный сбор увеличивался путем изменения коэффициентов, используемых при подсчете соответствующего показателя.

В ведомстве считают, что повышение ставки утильсбора не приведет к увеличению стоимости машин, производимых в России, так как его компенсируют путем повышения господдержки, направленной на рост спроса. Специалисты отмечают, что дополнительные средства помогут реализовать в текущем году программы льготного лизинга и кредитования.

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