Ракета РС-28 «Сармат», которую Россия намеревается испытать в ближайшее время – это своеобразный «привет» новому американскому президенту Джо Байдену. Она должна донести до него, что военные технологии РФ, а также ее нынешние возможности находятся на весьма высоком уровне, сообщает издание «Akharin Khabar» (Иран).

Полные технические характеристики «Сармата» еще неизвестны никому, однако уже есть информация, что эта ракета способна уклоняться от любых боеприпасов систем ПРО и обходить комплексы противовоздушной обороны.

Обозреватели иранского издания поясняют, что «Сармат» — это оружие, созданное специально для ядерной войны, поэтому малейшая попытка напасть на Россию может вызвать очень опасную для США ответную реакцию.

Кроме того, автор публикации напоминает – Россия не ограничивается одной лишь РС-28. Уже на подходе лазерные комплексы «Пересвет», авиационные баллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотник «Посейдон», способный уничтожить любой город на берегу океана.