Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ракета РС-28 «Сармат», которую Россия намеревается испытать в ближайшее время – это своеобразный «привет» новому американскому президенту Джо Байдену. Она должна донести до него, что военные технологии РФ, а также ее нынешние возможности находятся на весьма высоком уровне, сообщает издание «Akharin Khabar» (Иран).

Полные технические характеристики «Сармата» еще неизвестны никому, однако уже есть информация, что эта ракета способна уклоняться от любых боеприпасов систем ПРО и обходить комплексы противовоздушной обороны.

Обозреватели иранского издания поясняют, что «Сармат» — это оружие, созданное специально для ядерной войны, поэтому малейшая попытка напасть на Россию может вызвать очень опасную для США ответную реакцию.

Кроме того, автор публикации напоминает – Россия не ограничивается одной лишь РС-28. Уже на подходе лазерные комплексы «Пересвет», авиационные баллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотник «Посейдон», способный уничтожить любой город на берегу океана.

Вам может понравиться

“Эхо Карабаха” сделало Турцию из союзника “опасным изгоем” для США

С легкой руки Американского атлантического совета Турция превратился в опасную страну-изгоя. Ее…

С помощью ИИ знаменитых актрис XX века превратили в современных девушек

Один из зарубежных пользователей сервиса Reddit заинтересовался, как бы выглядели знаменитые актрисы…
  • Анна
  • 06.01.2021
  • читать 1 минуту

Экс-глава военной разведки Турции: С-400 уже сделали свое дело

Турция намеревается и дальше покупать российскую военную технику, заявил генерал-полковник Исмаил Хаккы…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 января – пасмурно, до -4 °C | город Мытищи: погода, 6 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 6 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 6 января – пасмурно, до -5 °C | Армавир: погода, 6 января – пасмурно, до 7 °C |