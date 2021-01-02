Столичный «Спартак» шутливо отреагировал на сообщения о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси намеревается в 2021 году покинуть испанскую «Барселону». Пресс-служба клуба выложила в интернет под хэштегом «Боль» скрины переписки с форвардом каталонцев.

«Привет, Месси», – написали представители «Спартака»

«Нет», – ответил футболист.

Напомним, что в июне наступившего года у Лионеля заканчивается контракт с испанской «Барселоной». Это означает, что форвард уже сейчас может подыскивать себе новый клуб. Так, уже сообщалось, что американская команда «Интер Майами», которая принадлежит группе инвесторов под руководством известного в прошлом игрока Дэвида Бэкхема, проявила интерес к Месси.