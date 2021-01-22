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Специалисты в области медицины рассказали, как коронавирусная инфекция проникает в голову, и из-за чего у зараженного исчезает обоняние.

Согласно новому исследованию, после попадания в организм человека COVID-19 может вызвать симптомы неврологического заболевания, так как из-за него происходит воспаление нейронов коры головного мозга. Он может попасть туда через носовую полость. В ходе данного процесса у инфицированного также пропадает обоняние.

В рамках эксперимента ученые решили расспросить зараженных, как именно у них исчезла возможность различать вкусы и запахи. Данная информация должна помочь им в разработке препаратов, направленных на восстановление пропавших чувств. К примеру, неплохой результат показала комбинированная терапия стероидами.

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