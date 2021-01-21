Когда организм теряет способность быстро усваивать жиры, развивается такое заболевание, как жировой гепатоз печени. В подавляющем большинстве случае оно протекает скрыто, однако эксперты все же сумели выделить два симптома, указывающие на это опасное состояние.

Медики пояснили, что на развитие гепатоза сильное влияние оказывает алкоголь, но он далеко не всегда оказывается причиной развития болезни. Иногда организм сам по себе вырабатывает повышенные объемы жира и печень просто перестает справляться с его переработкой.

Первый из симптомов, указывающих на развитие гепатоза – это хроническая усталость. Она связана с тем, что организм перенаправляет всю энергию на то, чтобы переработать излишки жира. Именно поэтому человек постоянно чувствует себя разбитым и уставшим.

Второй симптом – появление болевых ощущений в верхней части живота либо в плече с правой стороны. Боль появляется, если печень начинает увеличиваться в размерах из-за большого количества не переработанного жира.