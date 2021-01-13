На Мадагаскаре ученые обнаружили паука, проявляющего недюжинную изобретательность, чтобы поймать добычу. Так, он сделал хитрую ловушку для лягушек, которая привлекала земноводных тенью в жаркие дни.

Ученые рассказали, что пауки-охотники отличаются от остальных тем, что не плетут сети для поимки добычи, а просто нападают на нее и впрыскивают под кожу яд. Насекомое, которое обнаружили биологи, затаилось на дереве и намеревалось поймать свою жертву с помощью своеобразного капкана.

По словам ученых, паук в буквальном смысле сшил два листка своим шелком, что позволило получить некое подобие воронки. Лягушка, спрятавшаяся от жаркого солнца под листом, провалилась в этот своеобразный мешок. Далее пауку оставалось только укусить ее, чтобы умертвить, и насладиться процессом поедания добычи. Биологи заявляют, что впервые сталкиваются с таким поведением этих хищных насекомых.