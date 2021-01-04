Эксперт Алексей Леонков уверен, что в наступившем году Россия может столкнуться с необходимостью участия в нескольких горячих конфликтах. Он назвал несколько причин, по которым расположенные рядом с РФ государства вполне способны превратиться в новые горячие точки.

После выборов нового президента в Молдавии, например, могут возникнуть трения между этой страной и РФ из-за присутствия в Приднестровье российского военного контингента. Вполне возможно, что этот вопрос будет решен мирным путем, если Майя Санду перестанет проявлять принципиальность, которую обозначила в ходе предвыборной гонки.

В Нагорном Карабахе сейчас воцарился мир, но и РФ, и другие страны понимают, что участники 45-дневной войны вряд ли остались удовлетворены ее результатами. Так, Армения не прочь продолжить конфликт, чтобы отобрать потерянные территории, а Азербайджан – чтобы получить весь Карабах под свой контроль. Последнему с энтузиазмом поможет и Турция, стремительно набирающая вес в мировом сообществе.

В Белоруссии протесты со временем могут превратиться в террористические акты, которые, по мнению Леонкова, будут организовывать подготовленные на Украине диверсионные группы. До сих пор сложно прогнозировать ситуацию на Донбассе, где то одна, то другая стороны периодически нарушают условия перемирия.

Наконец, Соединенные Штаты и натовские войска могут продолжать провокации против России на Курилах, а также на Северном морском пути, который контролируется РФ.