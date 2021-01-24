Первое крупное обновление для ролевого экшена Cyberpunk 2077 привело к появлению критическго бага в одном из заданий.

Пару дней назад команда CD Projekt RED выпустила масштабный патч для своей игры, направленный на исправление множества ошибок и оптимизацию игрового процесса. Он коснулся нескольких миссий, где баги приводили к невозможности дальнейшего прогресса сюжета. Например, в квесте «Старые друзья» Такэмура попросту не звонил главному герою.

Патч исправил эту ошибку – персонаж теперь звонит Ви, однако ничего ему не говорит. Игроки отмечают, что перезагрузка сохранения не помогает исправить данную ошибку. Некоторые пользователи сообщили, что решить данную проблему можно путем совершения звонка любому знакомому, чтобы Такэмура позвонил во время беседы. Затем необходимо закончить разговор и подождать сутки.