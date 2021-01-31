Южноафриканский штамм коронавируса продемонстрировал более высокую устойчивость к вакцинам, сообщает Питер Джей Хотез, представляющий Медицинский колледж Бейлора. Он пояснил, что в борьбе с этой мутацией сбой дали все распространенные сегодня препараты.

Так, вакцина Novavax показала эффективность против южноафриканского штамма на уровне 60 процентов, а разработки компаний Moderna и Pfizer – только 50 процентов. На этом фоне наиболее действенным оказалось новое профилактическое средство, разработанное Johnson & Johnson – 72%.

В случае с китайским и британским штаммами эти показатели значительно выше и составляют от 83 до 99 процентов.

Сложившуюся ситуацию прокомментировала эпидемиолог Натали Дин из Университета Флориды. Она заявила, что уверенность в том, что вакцины справятся с любыми мутациями коронавируса оказалась преждевременной. Скорее всего, придется постоянно наблюдать за появлением новых штаммов и разрабатывать препараты специально для них, как это много лет происходит с гриппом.