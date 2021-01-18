Компания Samsung решила на месяц раньше обычного выпустить на рынок свой новый флагманский смартфон Galaxy S21. Предполагается, что это вызвано желанием захватить долю рынка китайского бренда Huawei, попавшего под американские санкции.

Аналитики компании Counterpoint Research уверены, что Samsung сделала хороший ход. Тем самым она опередила конкурентов и сможет без особых проблем достичь цели. Для южнокорейской компании это имеет большое значение, так как китайские компании составляют ей жесткую конкуренцию на рынке смартфонов премиального уровня.

Из особенностей модели можно отметить ее комплектацию стилусом S-Pen, который ранее использовался только на моделях серии Note. Эксперты считают, что это означает объединение двух популярных линеек от Samsung, от чего производитель только выиграет.

Известно, что на рынке появится три модификации Galaxy S21. Базовая версия обойдется в 799 долларов, а модели S21 Plus и Ultra – в 999 и 1199 долларов соответственно.