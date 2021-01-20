Компания Huawei получила одобрение на патент, который предусматривает новый тип дизайна камеры смартфона.

На опубликованных иллюстрациях можно увидеть, что конструкция предусматривает новую систему камер, которая выполнена большим блоком. Имеется две зоны, в которых расположено по две камеры. Также предусмотрена светодиодная подсветка, которая располагается в промежутке между зонами с камерами.

Отмечается, что в дизайне нет дактилоскопического сканера. Как было предположено, он будет встроен в зону экрана.

Заявка на патент, как указывается, была подана ещё в октябре прошлого года, а обнародован он был только сейчас. В этом году Huawei планирует выпустить новые мощные смартфоны, и, возможно, новый дизайн камер будет использоваться уже в них.