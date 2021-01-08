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Появление на вооружении украинских ВМС берегового комплекса «Нептун» — это главное достижение страны в 2020 году, заявил Командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа. По его словам, этот ракетный комплекс способен уничтожать не только надводные, но и наземные силы потенциального противника.

Украинские ВМС планируют разместить комплексы «Нептун» в Бердянске и Одессе. Первый из них вполне может «взять на прицел» азовское побережье, а второй – акваторию Черного моря в западной части Крымского полуострова. В то же время сообщается, что количества БРК, которые бы смогли полностью закрыть эти территории, на вооружении Украины просто нет.

Стоит упомянуть, что прототипом для создания комплекса «Нептун» стала российская ракета X-35. Украинские конструкторы просто немного доработали ее под современные стандарты. Но по эффективности она вряд ли сравниться с современными БРК. Впрочем, все это не мешает гордо назвать «Нептун» «украинской разработкой».

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